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26 минут назад

Il Messaggero: Италия заморозила отправку нового пакета военной помощи Украине

Газета.Ruиещё 7

Италия, предварительно, решила заморозить отправку шестого пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

Италия заморозила отправку новой военной помощи Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации источников в правительстве, операция по военной помощи Украине якобы сейчас поставлена на паузу «только потому, что сначала надо согласовать с НАТО».

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — утверждает собеседник в итальянском правительстве.

Не исключается, что основными для этого обсуждения послужат переговоры генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

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Другие подробности касательно помощи Италии украинской стороне пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

В мире,СВО,Йенс Столтенберг,Владимир Путин,НАТО,
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