Италия заморозила отправку новой военной помощи Украине

Италия, предварительно, решила заморозить отправку шестого пакета военной помощи Киеву. Об этом сообщает издание Il Messaggero.

По информации источников в правительстве, операция по военной помощи Украине якобы сейчас поставлена на паузу «только потому, что сначала надо согласовать с НАТО».

«Только тогда мы поймем, что нужно Киеву и какое вооружение мы можем поставить», — утверждает собеседник в итальянском правительстве.

Не исключается, что основными для этого обсуждения послужат переговоры генсекретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга с премьер-министром Италии Джорджей Мелони и главой Минобороны Италии Гуидо Крозетто.

Другие подробности касательно помощи Италии украинской стороне пока не приводятся.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.