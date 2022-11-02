В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
18 минут назад

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР

Парламентская газетаиещё 4

В Донецкой народной республике союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР
Фото: © denis-pushilin.ru Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/pushilin-soobshhil-o-prodvizhenii-soyuznykh-sil-v-dnr.html© denis-pushilin.ru Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/social/pushilin-soobshhil-o-prodvizhenii-soyuznykh-sil-v-dnr.html

При этом, по его словам, противник «подбрасывает свежие резервы».

«Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — подчеркнул Пушилин.

Он уточнил, что есть успехи на Марьинском направлении. Освобождение Марьинки позволит избежать обстрелов Донецка, пояснил Пушилин. Кроме того, союзные силы продвинулись в направлении Курдюмовки.

Пушилин: союзные силы продвинулись в районе Первомайского

Идут бои на Угледарском, Авдеевском и Артемовском направлениях, также сообщил врио губернатора.

«На артемовском направлении освобождается Артемовск», — рассказал он.

В мире,Армия,СВО,Денис Пушилин,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители