Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР

В Донецкой народной республике союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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При этом, по его словам, противник «подбрасывает свежие резервы».

«Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — подчеркнул Пушилин.

Он уточнил, что есть успехи на Марьинском направлении. Освобождение Марьинки позволит избежать обстрелов Донецка, пояснил Пушилин. Кроме того, союзные силы продвинулись в направлении Курдюмовки.

Идут бои на Угледарском, Авдеевском и Артемовском направлениях, также сообщил врио губернатора.