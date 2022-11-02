Пушилин сообщил о продвижении союзных сил в ДНР

В Донецкой народной республике союзные силы продвигаются вперед практически по всей линии соприкосновения, сообщил врио губернатора ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
При этом, по его словам, противник «подбрасывает свежие резервы».
«Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — подчеркнул Пушилин.
Он уточнил, что есть успехи на Марьинском направлении. Освобождение Марьинки позволит избежать обстрелов Донецка, пояснил Пушилин. Кроме того, союзные силы продвинулись в направлении Курдюмовки.
Идут бои на Угледарском, Авдеевском и Артемовском направлениях, также сообщил врио губернатора.
«На артемовском направлении освобождается Артемовск», — рассказал он.