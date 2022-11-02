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19 минут назад

Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию

Lenta.ru

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября встречается со старшими советниками в Белом доме. Вместе с помощниками глава государства готовится к потенциальному участию в выборах 2024 года, пишет Washington Post (WP), ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что Байден готовится к выборам в «очень малой группе» участников. При этом официально он не объявлял о желании переизбрания. В подготовке к голосованию участвуют двое советников Белого дома — Анита Данн и Джен Диллон. Именно они играли «руководящие роли» в предвыборной кампании 2020 года, которая привела к победе Байдена.

При этом сами Данн и Диллон взаимодействуют с представителями успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Предполагается, что Байден озвучит свое решение в начале следующего года

«Он [Байден] также предположил, что будет в большей степени склонен к участию в гонке, если в нее включится (Дональд) Трамп», — отметило издание.

В мире,Билл Клинтон,Джозеф Байден,Барак Обама,
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