Стало известно о подготовке Байдена к переизбранию

Президент США Джо Байден вместе со своей супругой Джилл с сентября встречается со старшими советниками в Белом доме. Вместе с помощниками глава государства готовится к потенциальному участию в выборах 2024 года, пишет Washington Post (WP), ссылаясь на близкие к ситуации источники.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что Байден готовится к выборам в «очень малой группе» участников. При этом официально он не объявлял о желании переизбрания. В подготовке к голосованию участвуют двое советников Белого дома — Анита Данн и Джен Диллон. Именно они играли «руководящие роли» в предвыборной кампании 2020 года, которая привела к победе Байдена.

При этом сами Данн и Диллон взаимодействуют с представителями успешных кампаний по переизбранию предыдущих президентов-демократов, включая Барака Обаму и Билла Клинтона. Предполагается, что Байден озвучит свое решение в начале следующего года