Власти Аргентины демонстрируют интерес к приобретению российских энергоносителей и нефтепродуктов. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов в интервью газете El Cronista, которое было опубликовано во вторник.

"В контактах с нами представители аргентинской администрации дают понять, что были бы заинтересованы в приобретении российских энергоносителей и нефтепродуктов. Мы открыты к конструктивному рассмотрению любых взаимовыгодных инициатив. Если в Аргентине по-прежнему считают, что односторонние ограничения не соответствуют международному праву и не боятся "вторичных санкций" со стороны США, то никаких препятствий для взаимодействия нет", - сказал он.

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Феоктистов отметил, что Россия готова развивать контакты с Аргентиной во всех областях, в том числе в научной и оборонной сферах. "Если кто-то считает, что сейчас не самое лучшее время для наращивания сотрудничества, то мы с этим не согласны. "Простые времена" закончились. Со своей стороны готовы к расширению комплексного взаимодействия с Аргентиной", - добавил он.

О трудностях из-за санкций

Аргентина и Россия постепенно преодолевают возникшие из-за санкций логистические трудности, которые мешают двусторонней торговле, сообщил Феоктистов.

"Беспрецедентные и нелегитимные антироссийские санкции осложнили логистику и финансовые переводы. Совместными усилиями удается постепенно преодолевать эти препятствия и выводить взаимную торговлю на прежние высокие показатели. Санкции не должны быть помехой для развития международной кооперации", - сказал посол.

Феоктистов отметил, что Россия "ценит, что Аргентина не присоединяется к продавливаемым США и их союзниками санкциям", хотя и выступает с осуждением российской специальной военной операции на Украине на международных площадках. "Понимаем, что Буэнос-Айрес находится под жестким антироссийским политическим давлением. В то же время рассчитываем, что многолетние теплые и дружеские отношения между нашими государствами и народами являются крепким фундаментом для дальнейшего успешного двустороннего сотрудничества", - добавил посол. Он также выразил уверенность, что "Аргентина, как и другие проводящие самостоятельный внешнеполитический курс страны, не позволит выкручивать себе руки".