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6 минут назад

Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Илья Родин

Глава США Джо Байден во время выступления в штате Флорида перепутал Украину с Ираком. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Байден заявил, что на рост инфляции по всему миру повлияли такие факторы, как военный конфликт в Ираке и энергетический кризис.

Отмечается, что президент США сразу же постарался исправить свою ошибку. Он извинился перед собравшимися и отметил, что имел в ввиду Украину. Политик уточнил, что произнес «Ирак» потому, что постоянно думает о стране, в которой якобы погиб его сын.

Уточняется, что сразу после этого Байден допустил еще одну оговорку. Он назвал «Иваном» недавно обрушившийся на Флориду ураган «Иэн».

Байден перепутал причину смерти своего сына Бо

Напомним, что сын президента США действительно служил в Ираке в 2008-2009 годах. В 2015 году он скончался в США от рака мозга.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
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