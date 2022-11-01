Байден в своей речи перепутал Украину с Ираком

Байден заявил, что на рост инфляции по всему миру повлияли такие факторы, как военный конфликт в Ираке и энергетический кризис.

Отмечается, что президент США сразу же постарался исправить свою ошибку. Он извинился перед собравшимися и отметил, что имел в ввиду Украину. Политик уточнил, что произнес «Ирак» потому, что постоянно думает о стране, в которой якобы погиб его сын.

Уточняется, что сразу после этого Байден допустил еще одну оговорку. Он назвал «Иваном» недавно обрушившийся на Флориду ураган «Иэн».