СМИ сообщили о взрывах под Харьковом

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».
«Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах», – сообщает источник.
Согласно информации из харьковских социальных сетей, воздушная тревога в регионе была объявлена около 21:00. Информации о возможных причинах взрывов пока нет.
Ранее сообщалось о звуках сирен воздушной тревоги по всей территории Украины. Согласно данным ресурса «Карта воздушных тревог Украины», сегодня днём воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях страны. Тревога регулярно объявляется по всей Украине с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. В этот день российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».