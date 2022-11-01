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21 минуту назад

СМИ сообщили о взрывах под Харьковом

Елена Прошина

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Харьковской области. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Зеркало недели».

СМИ сообщили о взрывах под Харьковом
Фото: Public DomainPublic Domain

«Харьковская область, местные паблики сообщают о взрывах», – сообщает источник.

Согласно информации из харьковских социальных сетей, воздушная тревога в регионе была объявлена около 21:00. Информации о возможных причинах взрывов пока нет.

Ранее сообщалось о звуках сирен воздушной тревоги по всей территории Украины. Согласно данным ресурса «Карта воздушных тревог Украины», сегодня днём воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях страны. Тревога регулярно объявляется по всей Украине с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. В этот день российские военные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на взрыв Крымского моста. По словам президента России Владимира Путина, этим терактом Украина приравняла себе к террористическим группировкам и «оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно».

В мире,СВО,Владимир Путин,Верховный суд,
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