В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
36 минут назад

Байден заявил, что возглавил США «этим летом»

Вечерняя Москваиещё 10

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом».

Байден перепутал Украину с Ираком во время выступления
Фото: whitehousewhitehouse

— Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом, — заметил американский лидер в ходе митинга во Флориде.

Джо Байден одержал победу на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году, напоминает РИА Новости.

Накануне глава Белого дома уже допускал оговорку, что топливо на момент его вступления в должность стоил пять долларов, хотя этот рекорд был зафиксирован в начале лета, а в день инаугурации средняя цена за галлон бензина была в два раза ниже. Байден заявлял, что от его предшественника Дональда Трампа ему досталась «экономика в руинах», а сейчас ситуация выправляется.

В ходе этого же выступления назвал обрушившийся на Флориду ураган «Иваном», а не «Иэном», а в высокой инфляции обвинил войну в Ираке, в ходе которой погиб его сын, на самом деле скончавшийся в США от онкологического заболевания спустя шесть лет после возвращения с Ближнего Востока.

В мире,Джозеф Байден,Дональд Трамп,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители