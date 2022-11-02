Байден перепутал Украину с Ираком во время выступления

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в очередной раз оговорился, заявив, что вступил в должность «этим летом».

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— Я проезжал заправку по дороге: бензин 3 доллара 25 центов, а был 5 баксов, когда я вступил в должность этим летом, — заметил американский лидер в ходе митинга во Флориде.

Джо Байден одержал победу на президентских выборах в Соединенных Штатах в 2020 году, напоминает РИА Новости.

Накануне глава Белого дома уже допускал оговорку, что топливо на момент его вступления в должность стоил пять долларов, хотя этот рекорд был зафиксирован в начале лета, а в день инаугурации средняя цена за галлон бензина была в два раза ниже. Байден заявлял, что от его предшественника Дональда Трампа ему досталась «экономика в руинах», а сейчас ситуация выправляется.