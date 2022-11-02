Байден перепутал Украину с Ираком во время выступления

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая во вторник, 1 ноября, в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

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Выступая перед избирателями, американский лидер назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствий для нефти «из-за действий России».

— Простите, война на Украине, — сразу же осекся Байден. Трансляция выступления президента велась на канале Белого дома на видеохостинге YouTube.

Американский президент заметил, что думает об Ираке, поскольку там умер его сын. Это тоже не является правдой. Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах действительно служил в Ираке, однако скончался он в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга в США.

Ранее глава Белого дома допускал, что причиной развития онкологии у его сына могло стать воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах Соединенных Штатов, в том числе в Ираке.

В том же самом выступлении американский лидер также по ошибке назвал обрушившийся не так давно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном», пишет ТАСС.