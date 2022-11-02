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18 минут назад

Байден перепутал Украину с Ираком во время выступления во Флориде

Вечерняя Москваиещё 5

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая во вторник, 1 ноября, в штате Флорида, перепутал Украину с Ираком.

Байден перепутал Украину с Ираком во время выступления
Фото: whitehousewhitehouse

Выступая перед избирателями, американский лидер назвал инфляцию «мировой проблемой» из-за войны в Ираке и последствий для нефти «из-за действий России».

— Простите, война на Украине, — сразу же осекся Байден. Трансляция выступления президента велась на канале Белого дома на видеохостинге YouTube.

Американский президент заметил, что думает об Ираке, поскольку там умер его сын. Это тоже не является правдой. Его старший сын Бо Байден в 2008-2009 годах действительно служил в Ираке, однако скончался он в 2015 году в возрасте 46 лет от рака мозга в США.

Ранее глава Белого дома допускал, что причиной развития онкологии у его сына могло стать воздействие токсичных веществ, которые выделялись при сжигании отходов на военных объектах Соединенных Штатов, в том числе в Ираке.

В том же самом выступлении американский лидер также по ошибке назвал обрушившийся не так давно на Флориду ураган «Иэн» «Иваном», пишет ТАСС.

Президент США Джо Байден поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака с назначением. Однако пожилой президент оговорился и не смог правильно произнести имя британского премьера. Он назвал его Раши Сануком.

В мире,Джозеф Байден,
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