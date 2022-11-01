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43 минуты назад

Шольц признался, что иногда не спит

Илья Родин

Канцлер Германии Олаф Шольц признался во время встречи с жителями Нижней Саксонии, что иногда совсем не ложится спать. Он пояснил, что причиной этого являются переговоры, а также другие факторы. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Шольц признался, что иногда не спит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Шольц планирует посетить все 18 федеральных земель Германии с тем, чтобы провести серию встреч с жителями. В рамках проекта он побывал в Эссене, Магдебурге и Любеке.

Во время диалога с согражданами, который прошел во вторник, 1 ноября, один из участников встречи полюбопытствовал, сколько часов в сутки спит Шольц.

Канцлер пояснил, что иногда сам задается этим вопросом, поэтому ответить точно не сможет. Он уточнил, что иногда ему удается выспаться, а в некоторых случаях он не спит всю ночь «из-за переговоров или по другим причинам».

Шольц попросил собравшихся не беспокоиться за него, так как такой режим не сказывается пока слишком сильно на его здоровье.

В мире,Олаф Шольц,
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