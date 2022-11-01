Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно из Украины

Турция продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов. Об этом сообщил во вторник журналистам в Анкаре министр национальной обороны республики Хулуси Акар.
Он добавил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке.
Акар также выразил уверенность в том, что реализация зерновой сделки будет продолжена.
"Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено", - сказал он.
Кроме того, Турция ожидает от России ответа по ситуации вокруг зерновой сделки в ближайшие два дня.
"Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин [министр обороны РФ Сергей] Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сказал он.