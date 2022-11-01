Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно из Украины

"Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин [министр обороны РФ Сергей] Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сказал он.