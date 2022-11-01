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52 минуты назад

Турция заявила, что продолжает прилагать усилия для начала вывоза удобрений из портов РФ

ТАСС

Турция продолжает прилагать усилия для начала вывоза зерна и удобрений из российских портов. Об этом сообщил во вторник журналистам в Анкаре министр национальной обороны республики Хулуси Акар.

Турецкие сухогрузы продолжат вывозить зерно из Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он добавил, что сухогрузы под флагом Турции продолжат вывозить продовольствие с Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновой сделке.

Акар также выразил уверенность в том, что реализация зерновой сделки будет продолжена.

"Прогресс в этом направлении продолжается. Оценивая имеющиеся данные, полагаем, что это соглашение будет продолжено", - сказал он.

Турцию шокировало решение РФ по зерновой сделке

Кроме того, Турция ожидает от России ответа по ситуации вокруг зерновой сделки в ближайшие два дня.

"Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин [министр обороны РФ Сергей] Шойгу продолжает переговоры со своими властями в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответа сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам, что эти мероприятия не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сказал он.

В мире,Хулуси Акар,
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