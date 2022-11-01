В Британии подадут иск против «группы Вагнера»

«В то время, как мы предоставляли комитету доказательства, мы объявили... что жертвы среди украинцев сделали первый шаг к началу судебного разбирательства в Высоком суде [Лондона] против "Вагнера" с требованием привлечения к ответственности и возмещения ущерба», — заявили в компании.