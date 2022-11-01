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27 минут назад

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

News.ru

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, следует из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины». Сегодня днем сообщалось о звуках сирен воздушной тревоги по всей Украине.

В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.

Воздушная тревога объявляется по всей Украине регулярно с 10 октября. В этот день ВС РФ начали наносить удары по объектам энергетики, военного управления и связи. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал целью ударов энергетические объекты по всей стране.

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