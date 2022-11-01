В трех областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской и Сумской областях Украины, следует из данных ресурса «Карта воздушных тревог Украины». Сегодня днем сообщалось о звуках сирен воздушной тревоги по всей Украине.

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва» Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что в результате ударов по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушено управление группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев ранее заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.