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10 минут назад

США пригрозили Ирану из-за конфликта с Саудовской Аравией

Lenta.ruиещё 6

США ответят Ирану в случае эскалации конфликта с Саудовской Аравией, пригрозил представитель Белого дома. Его слова приводит Reuters.

США пригрозили Ирану из-за конфликта с Саудовской Аравией
Фото: UnsplashUnsplash

«Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — сказал представитель Совета национальной безопасности.

Ранее Саудовская Аравия поделилась с США данными разведки, в которых говорится о будущей «неизбежной атаке» Ирана на страну. Уточняется, что Тегеран обвинил США, Великобританию, Израиль и Саудовскую Аравию в организации протестов, связанных с гибелью Махсы Амини.

В сентябре в Иране начались беспорядки после смерти Махсы Амини, которую задержал специальный отряд полиции, следящий за соблюдением шариатских норм. Спустя несколько дней после задержания Амини скончалась в больнице.

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