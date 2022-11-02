США пригрозили Ирану из-за конфликта с Саудовской Аравией

«Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», — сказал представитель Совета национальной безопасности.