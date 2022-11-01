Принудительная эвакуация объявлена в Каховском районе Херсонской области

Администрация Херсонской области призвала жителей Каховского района незамедлительно покинуть регион из-за высокого уровня военной угрозы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

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В своем обращении администрация пояснила, что эвакуация осуществляется организованно, автомобильным транспортом.

Власти уточнили, что записаться на отъезд можно в сельсоветах, в ДК «Мелиоратор» (ж/м Светлово), а также в Каховской ВГА. С собой следует взять документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду.

Чиновники подчеркнули, что с 6 ноября начнется принудительная эвакуация оставшегося населения.