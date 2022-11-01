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32 минуты назад

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области с 6 ноября

ТАСС

Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы, с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация. Соответствующее объявление размещено во вторник в Telegram-канале администрации Каховского района.

Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся", - сказано в сообщении.

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