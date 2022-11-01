Принудительная эвакуация начнется в Каховском районе Херсонской области

Жителей Каховского района Херсонской области призвали немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы, с 6 ноября будет проводиться принудительная эвакуация. Соответствующее объявление размещено во вторник в Telegram-канале администрации Каховского района.
"Всем жителям! Незамедлительно покинуть населенный пункт. Вашей жизни угрожает опасность. Ожидается высокий уровень военной угрозы. Эвакуация осуществляется организованно автомобильным транспортом. Направляйтесь в пункты эвакуации. Возьмите документы, деньги, ценные вещи и теплую одежду. С 6 ноября будут применяться принудительные меры эвакуации к оставшимся", - сказано в сообщении.