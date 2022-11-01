Байдена обвинили в нарушении предвыборного обещания

Президент США Джо Байден нарушил свое предвыборное обещание, развязав вооруженный конфликт с Россией. С таким обвинением в адрес американского главы у себя в Twitter-аккаунте выступила экс-конгрессвумен Соединенных Штатов Тулси Габбард.

Она напомнила, что в своей предвыборной президентской кампании Байден обещал «положить конец нашим разрушительным и контрпродуктивным войнам».

«Два года спустя мы находимся в самой опасной войне против обладающей ядерным оружием Россией и используем Украину в качестве марионетки», — отметила Габбард.

Кроме того, по ее словам, Байден «отказывается использовать дипломатию, чтобы положить конец этому ужасному конфликту».