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15 минут назад

Байдена обвинили в нарушении предвыборного обещания

Елена Прошина

Президент США Джо Байден нарушил свое предвыборное обещание, развязав вооруженный конфликт с Россией. С таким обвинением в адрес американского главы у себя в Twitter-аккаунте выступила экс-конгрессвумен Соединенных Штатов Тулси Габбард.

Байдена обвинили в нарушении предвыборного обещания
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она напомнила, что в своей предвыборной президентской кампании Байден обещал «положить конец нашим разрушительным и контрпродуктивным войнам».

«Два года спустя мы находимся в самой опасной войне против обладающей ядерным оружием Россией и используем Украину в качестве марионетки», — отметила Габбард.

Кроме того, по ее словам, Байден «отказывается использовать дипломатию, чтобы положить конец этому ужасному конфликту».

Габбард уже не раз выступала с критикой в адрес внешнеполитического курса действующего президента США. Она уверена, что решения Байдена и лидеров конгресса приведут мир к «ядерному холокосту».

В мире,Джозеф Байден,
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