Киев приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию

Правительство Украины приостановило рассмотрение заявлений граждан России на иммиграцию и получение вида на жительство, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет ТАСС.

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Мельничук подчеркнул, что постановление будет действовать «в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены».

Чиновник пояснил, что соответствующие службы не будут принимать у россиян заявления об оформлении разрешения на иммиграцию, восстановлении утраченных документов, выдаче свидетельств на временное или постоянное проживание.