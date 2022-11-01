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51 минуту назад

Киев приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию

Илья Родин

Правительство Украины приостановило рассмотрение заявлений граждан России на иммиграцию и получение вида на жительство, заявил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук. Об этом пишет ТАСС.

Киев приостановил рассмотрение заявлений россиян на иммиграцию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мельничук подчеркнул, что постановление будет действовать «в период военного положения и в течение 30 дней со дня его прекращения или отмены».

Чиновник пояснил, что соответствующие службы не будут принимать у россиян заявления об оформлении разрешения на иммиграцию, восстановлении утраченных документов, выдаче свидетельств на временное или постоянное проживание.

Правительство определило категории лиц, на которых ограничения не будет распространяться, уточнил Мельничук. Это супруги и близкие родственники украинских граждан, а также лица, которые на законных основаниях прибыли на Украину для трудоустройства.

В мире,Тарас Мельничук,Верховная Рада,Правительство Украины,
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