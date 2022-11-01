В Киевской области срочно оборудуют ядерные убежища

«У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий <...>. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация — это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше», — сказал Кулеба.