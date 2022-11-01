В Киевской области срочно оборудуют ядерные убежища

В Киевской области насчитывается 425 специальных убежищ, которые предназначены на случай ядерного удара по украинской территории. Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, отметив, что объекты необходимо срочно оборудовать радиоприемниками. Его слова приводит издание «Страна».
«У нас 425 специальных убежищ в области. Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. Всего в области около тысячи укрытий <...>. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация — это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше», — сказал Кулеба.
Чиновник отметил, что власти рассчитывают «срочно оборудовать» убежища радиоприемниками до 15 ноября.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», что России не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет ни политического, ни военного смысла. Он отметил, что, пока существует ядерное оружие, будут сохраняться и угрозы его применения, но Россия никогда ничего не говорила по поводу возможного применения ею ядерного оружия.