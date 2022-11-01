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12 минут назад

Ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в море

Lenta.ru

Тяжелый атомный ракетный крейсер Северного флота (СФ) «Петр Великий» вышел в полигоны флота в Баренцевом море для отработки учебно-боевых задач. Об этом сообщила пресс-служба СФ, передает ТАСС.

Ракетный крейсер «Петр Великий» вышел в море
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В течение нескольких дней экипаж крейсера "Петр Великий" продолжит отрабатывать взаимодействие с корабельной авиацией — противолодочными и поисково-спасательными вертолетами Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота. Также будут проведены корабельные учения по противолодочной и противовоздушной обороне», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на прошлой неделе крейсер уже выполнил несколько плановых задач боевой подготовки в море. Экипаж корабля отработал взаимодействие с экипажами атомных подлодок.

Крейсер «Петр Великий» проекта 1144.2 «Орлан» является самым большим в мире действующим ударным кораблем, не считая авианосцев. Корабль с ядерной энергетической установкой несет противокорабельные ракеты П-700 «Гранит».

В июне в публикации 19FortyFive предположили, что без воздушного прикрытия в условиях конфликта корабли проекта 1144.2 «Орлан» могут стать гигантской целью.

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