Кличко заявил о подготовке Киева к худшему сценарию развития событий

Власти Киева готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в городе. Об этом сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.
"Рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший - когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай мы готовим более тысячи пунктов обогрева в нашем городе", - написал он.
Кличко уточнил, что уже закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого.
"В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", - добавил он.