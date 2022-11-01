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1 час назад

Мэр Киева сообщил о подготовке более 1 тыс. пунктов обогрева на экстренный случай

ТАССиещё 2

Власти Киева готовят более 1 тыс. пунктов обогрева на случай отсутствия электроэнергии, водо- и теплоснабжения в городе. Об этом сообщил во вторник мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

Кличко заявил о подготовке Киева к худшему сценарию развития событий
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Рассматриваем разные сценарии развития событий. Худший - когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения. На этот случай мы готовим более тысячи пунктов обогрева в нашем городе", - написал он.

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Кличко уточнил, что уже закуплены электрогенераторы, сделаны запасы воды и всего необходимого.

"В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь", - добавил он.

В мире,СВО,Виталий Кличко,
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