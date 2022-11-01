Итальянские военные спасли в Антарктиде премьера Новой Зеландии

Итальянские военные вывезли из Антарктиды премьер-министра Новой Зеландии Джасинду Ардерн. Выделенный для нее военный самолет C130 Hercules замерз и не смог подняться в небо. Об этом пишет газета The Canberra Times.

Отмечается, что военнослужащие Италии направлялись в Крайстчерч (город на Южном острове Новой Зеландии) и смогли забрать с собой премьера страны и ее сопровождающих.

По данным издания, поездка Ардерн и ее возлюбленного Кларка Гейфорда в Антарктиду с самого начала складывалась неудачно. Из-за плохой погоды воздушное судно, на котором они летели, было вынуждено вернуться в аэропорт через два часа после взлета.

Таким образом, оно последовало региональному «принципу бумеранга», пошутили в администрации главы правительства.

На следующий день премьер все же вылетела в Антарктиду, на Boeing C17. Второй полет прошел нормально. Самолет успешно приземлился на станции Мак-Мердо.

После прибытия Ардерн заявила, что прибыла на материк, чтобы на месте убедиться, насколько опасны климатические изменения.