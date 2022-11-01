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14 минут назад

Потерпевший поражение на выборах в Бразилии Болсонару отказался оспаривать результаты

Деловая газета "Взгляд"

Президент Бразилии Жаир Болсонару не будет оспаривать результаты выборов, рассказал министр по связям с общественностью Фабио Фариа.

Потерпевший поражение на выборах в Бразилии Болсонару отказался оспаривать результаты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает Reuters со ссылкой на министра Болсонару собирается сделать официальное заявление о своем поражении на выборах во вторник во второй половине дня.

Министр добавил, что ультраправый лидер страны не будет оспаривать результаты выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил на выборах главы федеративной республики, опередив действующего лидера страны Жаира Болсонару почти на два миллиона голосов.

Президент США Джо Байден и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поздравили Лулу да Силву с победой на выборах. Позже к поздравлениям присоединился президент России Владимир Путин.

В мире,Жозеп Боррель,Джозеф Байден,Владимир Путин,ЕС,
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