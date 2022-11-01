В Киеве экстренно отключили энергоснабжение в четырех районах

"В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение электричества в Оболони, Виноградаре, Минском массиве и Куреневке на время ремонта. <...> Ориентировочное время выполнения работ и отключения - до конца дня. Отмечаем - это экстренное отключение, поэтому происходит вне графика", - говорится в сообщении на странице компании в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).