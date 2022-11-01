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31 минуту назад

Зеленский раскрыл масштаб повреждений энергетической инфраструктуры

Елена Прошина

Примерно 40% энергетической инфраструктуры Украины оказалось повреждено в результате массированных ударов со стороны России. Об этом сообщается на сайте украинского президента Владимира Зеленского, передает «РИА Новости».

Отмечается, что такие цифры глава Украины привел в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон. Говоря о последствиях ударов со стороны России, Зеленский заявил, что «уже около 40% всей энергоинфраструктуры страны, в том числе ТЭС, ТЭЦ и ГЭС» серьезно повреждены.

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Также президент Украины рассказал Симсон о мерах, которые Киев принимает для «стабилизации работы энергосети» на территории государства.

Напомним, что ВС России начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам Украины с 10 октября после теракта на Крымском мосту. С тех пор на территории Украины воздушная тревога звучит каждый день.

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