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44 минуты назад

Стало известно о перерыве в движении судов в рамках зерновой сделки

Илья Родин

Представители Турции, ООН и Киева приняли решение не планировать движение кораблей по Черному морю на среду, 2 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в СКЦ в Стамбуле.

В организации подчеркнули, что делегации сторон договорились не планировать движение сухогрузов в рамках «Черноморской инициативы» (зерновой сделки) на второе ноября.

Уточняется, что во вторник, 1 ноября, специалисты координационного центра провели 36 инспекций проходящих через турецкие воды судов.

Путин назвал Эрдогану условия возвращения РФ в зерновую сделку

Ранее сообщалось, что в МИД РФ потребовали от Киева предоставить гарантии неиспользования зернового коридора в военных целях.

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