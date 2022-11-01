Представители Турции, ООН и Киева приняли решение не планировать движение кораблей по Черному морю на среду, 2 ноября. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства ООН в СКЦ в Стамбуле.

В организации подчеркнули, что делегации сторон договорились не планировать движение сухогрузов в рамках «Черноморской инициативы» (зерновой сделки) на второе ноября.

Уточняется, что во вторник, 1 ноября, специалисты координационного центра провели 36 инспекций проходящих через турецкие воды судов.