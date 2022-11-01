Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ударов ВС России повреждено 40% энергетической инфраструктуры страны, такую оценку он дал в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон, пишет РБК. Ранее доля повреждений оценивалась украинским руководством в 30%.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в результате ударов по инфраструктуре Киева был поврежден энергетический объект, питающий электричеством 350 тысяч квартир в городе. По словам градоначальника, в данный момент специалисты «Укрэнерго», сотрудники энергетической компании ДТЭК и экстренных служб приступили к ремонту энергообъекта.

Утром 10 октября, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила спецслужбы Украины, очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины.