На Украине начали обустраивать пункты обогрева

Отмечается, что подобные пункты были созданы на случай чрезвычайных ситуаций с отоплением или перебоями с электроснабжением. Как заявляют их посетители, уже сейчас туда приходят удаленно работающие специалисты, поскольку там есть бесперебойное электричество и доступ в интернет.