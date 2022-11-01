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18 минут назад

На Украине начали обустраивать пункты обогрева

Lenta.ru

В украинской Виннице начали обустраивать городские пункты обогрева. Об этом телеканал «Пятый» сообщил в своем Telegram-канале.

На Украине начали обустраивать пункты обогрева
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что подобные пункты были созданы на случай чрезвычайных ситуаций с отоплением или перебоями с электроснабжением. Как заявляют их посетители, уже сейчас туда приходят удаленно работающие специалисты, поскольку там есть бесперебойное электричество и доступ в интернет.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего французского коллеги Эммануэля Макрона помощи в восстановлении энергетики республики, а также поблагодарил его за «неослабевающую поддержку».

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