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32 минуты назад

Европу назвали мешающим помогать Украине «аппендиксом»

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Обозреватель Дэниэл Депетрис назвал Европу «аппендиксом», который мешает США помогать Украине. Об этом сообщает издание Newsweek.

Европу назвали мешающим помогать Украине «аппендиксом»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Депетрис считает, что на фоне обещаний Байдена поддерживать Киев, в США все чаще звучат призывы перейти к дипломатическому решению проблемы. Такие же призывы звучат и среди европейских политиков. По мнению обозревателя, как только Белый дом перестанет настаивать на военной победе Украины, европейские союзники тут же устанут от противостояния. Поэтому Депетрис назвал США «сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции», а страны Европы, по его словам, выполняют роль аппендицита.

«Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе», – заявил он.

Кроме того, Депетрис обвинил власти Европы в неспособности поддерживать себя самостоятельно, а также упрекнул их в слишком скромной военной поддержке Украины.

«Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами», – подытожил он.

Ранее на Украине обеспокоились «несправедливым» сокращением военной помощи США.

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