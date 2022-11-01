Европу назвали мешающим помогать Украине «аппендиксом»

Депетрис считает, что на фоне обещаний Байдена поддерживать Киев, в США все чаще звучат призывы перейти к дипломатическому решению проблемы. Такие же призывы звучат и среди европейских политиков. По мнению обозревателя, как только Белый дом перестанет настаивать на военной победе Украины, европейские союзники тут же устанут от противостояния. Поэтому Депетрис назвал США «сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции», а страны Европы, по его словам, выполняют роль аппендицита.