Европу назвали мешающим помогать Украине «аппендиксом»

Обозреватель Дэниэл Депетрис назвал Европу «аппендиксом», который мешает США помогать Украине. Об этом сообщает издание Newsweek.
Депетрис считает, что на фоне обещаний Байдена поддерживать Киев, в США все чаще звучат призывы перейти к дипломатическому решению проблемы. Такие же призывы звучат и среди европейских политиков. По мнению обозревателя, как только Белый дом перестанет настаивать на военной победе Украины, европейские союзники тут же устанут от противостояния. Поэтому Депетрис назвал США «сердцем, легкими, мозгом и хребтом коалиции», а страны Европы, по его словам, выполняют роль аппендицита.
«Это сама по себе серьезная проблема, учитывая, сколько всего стоит на кону и тот факт, что боевые действия вообще-то разворачиваются в Европе», – заявил он.
Кроме того, Депетрис обвинил власти Европы в неспособности поддерживать себя самостоятельно, а также упрекнул их в слишком скромной военной поддержке Украины.
«Это все чудесно, если бы ЕС оперативно доставлял уже одобренную помощь, но он, похоже, не торопится. Деньги из Брюсселя приходится вырывать чуть ли не клещами», – подытожил он.
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