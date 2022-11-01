Вучич отдал приказ уничтожать вражеские беспилотники над Сербией

Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Об этом сообщила во вторник газета "Вечерне новости" .

По данным издания, приказ был отдан после того, как неопознанные БПЛА были обнаружены в небе вблизи города Рашка (вблизи административной линии с Косово и Метохией). В воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии, сообщает газета. Президент в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники средствами ПВО.