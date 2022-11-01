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46 минут назад

Вучич отдал приказ уничтожать вражеские беспилотники в небе над Центральной Сербией

ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотные летательные аппараты в небе над Центральной Сербией. Об этом сообщила во вторник газета "Вечерне новости" .

Вучич отдал приказ уничтожать вражеские беспилотники над Сербией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, приказ был отдан после того, как неопознанные БПЛА были обнаружены в небе вблизи города Рашка (вблизи административной линии с Косово и Метохией). В воздух были подняты сербские МиГ-29 для сопровождения и уничтожения объектов, после чего беспилотники покинули воздушное пространство Центральной Сербии, сообщает газета. Президент в этой связи отдал приказ уничтожать все вражеские беспилотники средствами ПВО.

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