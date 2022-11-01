Бербок призвала Шольца жестко отстаивать в Китае интересы ФРГ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера страны Олафа Шольца, собирающегося с визитом в Китай, жестко отстаивать там интересы ФРГ. Об этом сообщает Politico.
«Китай является нашим партнером по глобальным вопросам, мы не можем действовать раздельно в глобализированном мире, но при этом Китай также является конкурентом и все более системным соперником», — напомнила о «новой стратегии» Берлина Бербок.
Она добавила, что ФРГ будет согласовывать сотрудничество с Китаем с государствами из других регионов мира.
Бербок также призвала Шольца четко отстаивать позицию Берлина по вопросам честной конкуренции, прав человека и признания международного законодательства.