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23 минуты назад

Бербок призвала Шольца жестко отстаивать в Китае интересы ФРГ

Газета.Ru

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала канцлера страны Олафа Шольца, собирающегося с визитом в Китай, жестко отстаивать там интересы ФРГ. Об этом сообщает Politico.

Бербок призвала Шольца жестко отстаивать в Китае интересы ФРГ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Китай является нашим партнером по глобальным вопросам, мы не можем действовать раздельно в глобализированном мире, но при этом Китай также является конкурентом и все более системным соперником», — напомнила о «новой стратегии» Берлина Бербок.

Она добавила, что ФРГ будет согласовывать сотрудничество с Китаем с государствами из других регионов мира.

Бербок также призвала Шольца четко отстаивать позицию Берлина по вопросам честной конкуренции, прав человека и признания международного законодательства.

В мире,Анналена Бербок,Олаф Шольц,
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