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38 минут назад

Макрон пообещал Зеленскому помощь с ПВО

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помощь с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

Макрон дал обещание Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры 1 ноября.

Французский президент «подтвердил полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины», в частности, в сфере ПВО.

Также президенты договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию для «поддержки устойчивости страны в зимний период». Кроме того, 12 декабря пройдет двусторонняя конференция, направленная на мобилизацию помощи Украине со стороны французских компаний.

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Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Зеленского по поставкам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений на Украину.

В Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T (всего должно быть поставлено четыре такие системы).

The Washington Post рассказала, что США пообещали ускорить доставку Украине двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, но на отправку еще шести, скорее всего, потребуется много времени.

Газета отмечала, что большинству украинских систем ПВО более 30 лет и скоро они не смогут справляться с угрозами.

В мире,Джейк Салливан,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
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