Макрон дал обещание Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому помощь с противовоздушной обороной (ПВО). Об этом сообщается в пресс-релизе Елисейского дворца.

Макрон и Зеленский провели телефонные переговоры 1 ноября.

Французский президент «подтвердил полную мобилизацию Франции для скорейшего увеличения военной поддержки Украины», в частности, в сфере ПВО.

Также президенты договорились провести 13 декабря в Париже международную конференцию для «поддержки устойчивости страны в зимний период». Кроме того, 12 декабря пройдет двусторонняя конференция, направленная на мобилизацию помощи Украине со стороны французских компаний.

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан ранее заявил, что Вашингтон готовится удовлетворить просьбу Зеленского по поставкам ПВО, а также работает с союзниками над отправкой дополнительных вооружений на Украину.

В Германии объявили о начале поставок Киеву систем ПВО IRIS-T (всего должно быть поставлено четыре такие системы).

The Washington Post рассказала, что США пообещали ускорить доставку Украине двух систем ПВО малого-среднего радиуса действия NASAMS, но на отправку еще шести, скорее всего, потребуется много времени.