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48 минут назад

Илон Маск ответил на критику Стивена Кинга

Елена Прошина

Американский предприниматель, миллиардер и новый глава Twitter Илон Маск ответил на критику со стороны писателя Стивена Кинга. Накануне писатель негативно высказался по поводу решения бизнесмена сделать верификацию аккаунта в сети Twitter платной.

Илон Маск ответил на критику Стивена Кинга
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?», – ответил Маск Кингу.

Последний ранее заявил, что если в Twitter появится платная подписка на верификацию, то он уйдёт из социальной сети. По мнению писателя, это Twitter должен платить ему, а не наоборот.

Впрочем, позже Илон Маск добавил, что перед тем, как реализовать платную подписку, он даст подробное обоснование этого решения.

«Это единственный способ победить ботов и троллей», – заявил Маск.

Практически сразу после покупки Twitter Илон Маск заявил, что собирается ввести платную верификацию аккаунта в социальной сети. Верификация подтверждает личность владельца аккаунта и отмечает профиль специальной синей галочкой. Для этих целей Маск планирует повысить стоимость подписки на Twitter Blue с 5 до 20 долларов в месяц, а тем, у кого уже есть подтвержденный аккаунт, все равно нужно будет оформлять подписку в течение 90 дней, если они не хотят потерять синюю галочку.

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