Илон Маск ответил на критику Стивена Кинга

Американский предприниматель, миллиардер и новый глава Twitter Илон Маск ответил на критику со стороны писателя Стивена Кинга. Накануне писатель негативно высказался по поводу решения бизнесмена сделать верификацию аккаунта в сети Twitter платной.

«Нам нужно как-то платить по счетам! Twitter не может полностью полагаться на рекламодателей. Как насчет $8?», – ответил Маск Кингу.

Последний ранее заявил, что если в Twitter появится платная подписка на верификацию, то он уйдёт из социальной сети. По мнению писателя, это Twitter должен платить ему, а не наоборот.

Впрочем, позже Илон Маск добавил, что перед тем, как реализовать платную подписку, он даст подробное обоснование этого решения.

«Это единственный способ победить ботов и троллей», – заявил Маск.