Макрон дал обещание Зеленскому

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца, опубликованном по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

Во время беседы, которая состоялась во вторник, 1 ноября, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Макрон также заверил Зеленского, что Франция мобилизовала все ресурсы для скорейшего увеличения военной поддержки Киеву.

Кроме того, французский президент выразил решимость помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.