В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
20 минут назад

Макрон пообещал Зеленскому помочь укрепить противовоздушную оборону

Lenta.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Париж поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны. Об этом говорится в сообщении на сайте Елисейского дворца, опубликованном по итогам телефонных переговоров глав двух государств.

Макрон дал обещание Зеленскому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Во время беседы, которая состоялась во вторник, 1 ноября, лидеры стран обсудили ситуацию на Украине. Макрон также заверил Зеленского, что Франция мобилизовала все ресурсы для скорейшего увеличения военной поддержки Киеву.

Макрон разрешил Зеленскому созваниваться по WhatsApp

Кроме того, французский президент выразил решимость помочь Украине подготовиться к предстоящей зиме.

«Два президента договорились организовать 13 декабря в Париже международную конференцию для поддержки гражданской устойчивости страны в зимний период. С этой целью в ближайшее время начнется подготовительная работа с другими партнерами Украины», — говорится в сообщении.

В мире,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители