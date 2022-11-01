Австралийская семья сделала из мертвого золотистого ретривера ковер

Семья в Австралии сделала из мертвого золотистого ретривера ковер, пишет Mirror. По словам владельцев собаки, таким образом они хотели сохранить память о питомце.
Семья обратилась к 29-летней таксидермистке Мэдди. После того, как женщина выполнила заказ, она опубликовала фотографию своей работы в соцсетях. Специалист отметила, что такая просьба клиентов, вероятно, понравится не всем, но она уважает выбор каждого.
«Некоторые из моих работ являются скорее сентиментальным подарком на память, другие же выставлены напоказ», — прокомментировала Мэдди.
Кроме того, женщина добавила, что количество ее клиентов постоянно увеличивается, а люди все больше начинаю интересоваться таксидермией. Несмотря на это, владельцы ретривера не стали комментировать свой заказ.