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34 минуты назад

Семья сделала из мертвого золотистого ретривера ковер

Газета.Ru

Семья в Австралии сделала из мертвого золотистого ретривера ковер, пишет Mirror. По словам владельцев собаки, таким образом они хотели сохранить память о питомце.

Австралийская семья сделала из мертвого золотистого ретривера ковер
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Семья обратилась к 29-летней таксидермистке Мэдди. После того, как женщина выполнила заказ, она опубликовала фотографию своей работы в соцсетях. Специалист отметила, что такая просьба клиентов, вероятно, понравится не всем, но она уважает выбор каждого.

«Некоторые из моих работ являются скорее сентиментальным подарком на память, другие же выставлены напоказ», — прокомментировала Мэдди.

Кроме того, женщина добавила, что количество ее клиентов постоянно увеличивается, а люди все больше начинаю интересоваться таксидермией. Несмотря на это, владельцы ретривера не стали комментировать свой заказ.

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