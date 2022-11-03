Вучич высказался о виновных в ЧП на "Северных потоках"

Сербский лидер напомнил, что республика накопила в газохранилищах 667 млн кубометров газа. "<...> Не существует политика в мире, который бы не знал, кто совершил диверсию на Балтике, но мы все прикидываемся слабоумными и молчим, чтобы не навредить интересам своей страны. Но что поделать, это лицемерие повсюду. Даже если это случится с "Балканским потоком" ("Турецким потоком" - прим. ТАСС), мы бы как-то пережили, люди могут быть спокойны", - заявил Вучич.