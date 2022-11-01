Германия выдвинула Сербии ультиматум из-за России

Власти Германии выдвинули Сербии ультиматум – они потребовали от правительства страны выбрать между сотрудничеством с Европейским союзом или Россией. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на немецкое издание Die Welt.

Согласно имеющейся информации, правительство ФРГ считает, что необходимость принятия такого решения становится всё более острой в связи с текущими геополитическими событиями. Также отмечается, что соглашение Сербии и России о расширении сотрудничества разочаровало немецкие власти. В Берлине считают, что все кандидаты в члены Евросоюза должны поддержать альянс в противостоянии с Россией.

Как уточняет источник, Германия готова оказать президенту Сербии Александру Вучичу поддержку, если он будет вести свою страну к вступлению в ЕС. Если же он решит пойти другим путем, то и реакция со стороны Германии будет обратной.