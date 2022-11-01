«Киев» стал одним из главных слов 2022 года для британцев

Главным словом 2022 года по версии британского словаря Collins English Dictionary стало permacrisis - «пермакризис», образованное путем слияния слов «перманентный» и «кризис». Как сообщается на сайте словаря, в список главных слов также попал «Киев».

Термин «пермакризис» описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности» и относится к продолжающимся кризисам, с которыми столкнулись Великобритания и мир. Речь, в частности, идет о политической нестабильности, украинском кризисе, изменении климата и кризисе стоимости жизни.

Collins выбрал это слово, поскольку оно «довольно кратко описывает, насколько ужасным был 2022 год для многих людей».

Шесть слов, которые вошли в топ-10 Collins Dictionary, являются новыми для словаря, в том числе и «permacrisis».

Среди других слов из топ-10 - Partygate («патигейт», так прозвали скандал из-за участия экс-премьера Британии Бориса Джонсона в вечеринках во время карантина), «Киев», «теплый банк» (общественное место, куда нуждающиеся британцы могут приходить, чтобы погреться) и «sportswashing» (от «спорт» и «отмывание») - термин для организаций и стран, которые используют спортивные мероприятия для повышения репутации или отвлечения внимания от своей политики (используется в связи с ЧМ-2022 в Катаре).