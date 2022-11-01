В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
26 минут назад

«Киев» стал одним из главных слов 2022 года для британцев

Рамблер

Главным словом 2022 года по версии британского словаря Collins English Dictionary стало permacrisis - «пермакризис», образованное путем слияния слов «перманентный» и «кризис». Как сообщается на сайте словаря, в список главных слов также попал «Киев».

«Киев» стал одним из главных слов 2022 года для британцев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Термин «пермакризис» описывает «длительный период нестабильности и отсутствия безопасности» и относится к продолжающимся кризисам, с которыми столкнулись Великобритания и мир. Речь, в частности, идет о политической нестабильности, украинском кризисе, изменении климата и кризисе стоимости жизни.

Collins выбрал это слово, поскольку оно «довольно кратко описывает, насколько ужасным был 2022 год для многих людей».

Шесть слов, которые вошли в топ-10 Collins Dictionary, являются новыми для словаря, в том числе и «permacrisis».

Среди других слов из топ-10 - Partygate («патигейт», так прозвали скандал из-за участия экс-премьера Британии Бориса Джонсона в вечеринках во время карантина), «Киев», «теплый банк» (общественное место, куда нуждающиеся британцы могут приходить, чтобы погреться) и «sportswashing» (от «спорт» и «отмывание») - термин для организаций и стран, которые используют спортивные мероприятия для повышения репутации или отвлечения внимания от своей политики (используется в связи с ЧМ-2022 в Катаре).

В 2021-м Collins выбрал словом года аббревиатуру NFT (non-fungible token - «невзаимозаменяемый токен»), цифровой сертификат, используемый для регистрации прав собственности, к примеру, на виртуальные произведения искусства (фото, картину, гифку, песню).

В мире,Борис Джонсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители