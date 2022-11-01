Картину Тулуз-Лотрека в Берлине облили фальшивой кровью

В картину Анри Тулуз-Лотрека «Клоун» в Старой национальной галерее в Берлине плеснули фальшивой кровью. Об этом сообщает Artnews.
Мужчина, сделавший это, приклеил себя к стене рядом с картиной, его арестовали.
Утверждается, что полотно существенно не пострадало, сейчас его состояние подробно изучают реставраторы. «Я шокирован очередной бессмысленной атакой на искусство, которая на этот раз не связана ни с какими экоактивистами», — отметил президент Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер, добавив, что специалисты усилят безопасность картин в галерее, постаравшись оставить искусство максимально доступным для граждан.
Анри Тулуз-Лотрек (1864-1901) — французский постимпрессионист, автор афиш, плакатов, картин о ночной жизни Парижа.