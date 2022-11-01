Германия призвала Сербию выбрать между Евросоюзом и Россией

Власти Германии призвали президента Сербии Александара Вучича сделать окончательный выбор между курсом на вступление в Евросоюз (ЕС) и поддержанием хороших отношений с Россией. Об этом сообщает газета Die Welt со ссылкой на источник.

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«Необходимость [Сербии] принять решение становится все более острой ввиду геополитических событий», — сказал источник в немецком правительстве в контексте отношения Белграда к российской военной операции на Украине.

Сейчас в Берлине «удивлены и разочарованы» тем, что Сербия продолжает экономическое сотрудничество с Россией, так как страна--кандидат на вступление в Евросоюз должна проводить поддерживать антироссийские санкции.

При этом Берлин готов помогать Вучичу в случае продолжения им курса на евроинтеграцию. Если же он сделает иной выбор, то Сербии «следует ожидать соответствующих последствий».