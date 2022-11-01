Китайские власти готовы посодействовать «укреплению международного консенсуса» вокруг экспорта зерна с Украины . Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит ТАСС .

29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.