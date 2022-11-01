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22 минуты назад

Китай предложил помощь в экспорте украинского зерна

Lenta.ru

Китайские власти готовы посодействовать «укреплению международного консенсуса» вокруг экспорта зерна с Украины. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, цитату приводит ТАСС.

«Мы готовы (...) вносить активный вклад ради обеспечения глобальной продовольственной безопасности», — подчеркнул дипломат, призвав стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность и избегать эскалации.

Чжао Лицзянь не уточнил, какую еще помощь Китай готов оказать в экспорте зерновых.

Украина начала экспортировать зерно по новому маршруту

29 октября Москва объявила, что приостанавливает участие в продуктовой сделке после того, как беспилотники атаковали в Севастополе корабли Черноморского флота. В Минобороны России считают, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Германия призвала Россию вернуться в соглашение, но ООН и Турция совместно с украинской все равно продолжают вывоз зерна.

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