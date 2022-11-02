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18 минут назад

Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Газета.Ruиещё 10

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков ($100 млн) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно сообщению, в ходе заседания 2 ноября Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.

Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине.

В заявлении также сказано, что конфедерация поможет украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.

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