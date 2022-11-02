Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков ($100 млн) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.
Согласно сообщению, в ходе заседания 2 ноября Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.
Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине.
В заявлении также сказано, что конфедерация поможет украинским энергетическим компаниям в покупке источников энергии, внесет вклад в ремонт систем крепления рельсов, а также предоставит гуманитарную помощь. Кроме того, швейцарские власти изучают вопрос возможных поставок на Украину генераторов, насосов или установок для очистки воды.