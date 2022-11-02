Швейцария направит $100 млн на ремонт энергетической инфраструктуры Украины

Федеральный совет Швейцарии принял решение выделить 100 млн швейцарских франков ($100 млн) на реализацию плана по ремонту объектов энергетической инфраструктуры Украины. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского правительства.

Согласно сообщению, в ходе заседания 2 ноября Федеральный совет принял решение о плане действий по смягчению последствий приближающейся зимы для населения Украины.

Уточняется, что Швейцария профинансирует проекты по срочному ремонту энергетической инфраструктуры на Украине.