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14 минут назад

В ВС Швеции не исключают эскалации конфликта на Украине

ТАСС

Главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден не исключает возможности эскалации украинского конфликта. Об этом он заявил на пресс-конференции во вторник.

В ВС Швеции не исключают эскалации конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Мы не можем исключать еще более серьезного развития событий", - заявил он, рассказывая о подготовленных предложениях правительству в сфере обороны на ближайшую перспективу и в свете предстоящего членства Швеции в НАТО. Он сравнил ситуацию с холодной войной, "но при меньшем количестве правил". "Здесь не может быть никакой другой характеристики, кроме как чрезвычайно серьезного положения с безопасностью", - добавил он.

При разработке своих предложений военные исходили из сегодняшней международной обстановки.

"Мы участвуем в международных усилиях и оказываем Украине широкую поддержку. Иногда я слышу, что мы растем медленно, в этом случае отсутствует понимание того, что вооруженные силы призваны действовать здесь и сейчас, а также завтра. Мы не можем нажать на паузу и просто сосредоточиться на росте", - подчеркнул главнокомандующий.

В частности, речь идет об усилении противовоздушной и противоракетной обороны. Правительству также предложено предоставить шведские военные самолеты и корабли, а также другую технику в распоряжении сил быстрого реагирования НАТО для укрепления восточной границы альянса.

"Наша оценка развития международной обстановки предполагает более высокие амбиции [в укреплении оборонного потенциала]", - отметил Бюден.

К 2035 году численность вооруженных сил Швеции должна достичь 121 тыс. человек, а к 2026 годы расходы на оборону достигнут 2% ВВП.

В мире,Микаэль Бюден,НАТО,
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