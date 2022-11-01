В ВС Швеции не исключают эскалации конфликта на Украине

"Мы не можем исключать еще более серьезного развития событий", - заявил он, рассказывая о подготовленных предложениях правительству в сфере обороны на ближайшую перспективу и в свете предстоящего членства Швеции в НАТО. Он сравнил ситуацию с холодной войной, "но при меньшем количестве правил". "Здесь не может быть никакой другой характеристики, кроме как чрезвычайно серьезного положения с безопасностью", - добавил он.