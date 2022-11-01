В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Днем во вторник, 1 ноября, воздушную тревогу объявили в пяти украинских регионах. Об этом сообщает карта воздушных тревог Украины.

Фото: ТАСС ТАСС

Тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской и Днепропетровской областях.

10 октября, через несколько дней после взрыва на Крымском мосту (ФСБ обвинила в теракте украинские спецслужбы), по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Харькове, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Позже российские власти объявили, что это был массированный удар, целью которого стали энергетическая инфраструктура, объекты военного управления и связи Украины.

Удары продолжились в последующие дни, в Минобороны РФ заявили, что все назначенные объекты были поражены.

В офисе президента Украины после этого заявили о критической ситуации с электричеством. В стране начались веерные отключения электроэнергии.