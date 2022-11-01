В Мелитополе сообщили о запугивании Украиной городских служащих

Украинские власти препятствуют налаживанию мирной жизни в Мелитополе, грозя увольнением городским чиновникам, перешедшим на работу в военно-гражданскую администрацию (ВГА) города. Об этом во вторник сообщил бывший начальник социально-экономического управления Мелитопольского городского совета Юрий Захарчук.
Он рассказал, что после начала специальной военной операции иногда ездил к родителям и контактировал в Запорожье с одним из заместителей мэра города и начальником отдела кадров исполкома.
"Они просили, чтобы я передавал им информацию о тех сотрудниках, кто находится в городе и кто перешел на работу в структуры военно-гражданской администрации. Они говорили, что информация им нужна для того, чтобы прекратить с такими сотрудниками трудовые отношения и перестать выплачивать им заработную плату", - говорит экс-чиновник на видео, предоставленном ТАСС администрацией Запорожской области.
По словам Захарчука, он потом узнал, что украинская прокуратура на основе полученных данных возбуждает уголовные дела, и перестал передавать информацию.
"После того, как об этих людях начали писать в мессенджерах и СМИ, то другие сотрудники воздерживались от перехода в структуры военно-гражданской администрации. <...> Когда я узнал, что информация размещается в публичном доступе, я понял, что люди могут быть напуганы и им могут поступать всяческие угрозы, а также с ними могут происходить различные опасные моменты в жизни", - рассказал бывший госслужащий.
Он предположил, что целью украинских властей было не дать организовать работу городской администрации Мелитополя.
"В результате того, что квалифицированные сотрудники не переходили на работу в структуры ВГА, не была налажена соответствующая структура служб и органов, и от этого страдали мелитопольцы, не получая услуги нужного качества и объема. Они не переходили [на работу] из-за страха, что на них возбудят уголовные дела", - указал Захарчук.
По его мнению, после смены власти город живет стабильно, и все структуры работают надлежащим образом.
"Я написал заявление об увольнении, так как больше не вижу смысла работать на данную структуру [украинских властей]. Потому что они мешают новой администрации наладить работу новых подразделений, тем самым вредя жителям города", - заключил Захарчук.