В Мелитополе сообщили о запугивании Украиной городских служащих

"После того, как об этих людях начали писать в мессенджерах и СМИ, то другие сотрудники воздерживались от перехода в структуры военно-гражданской администрации. <...> Когда я узнал, что информация размещается в публичном доступе, я понял, что люди могут быть напуганы и им могут поступать всяческие угрозы, а также с ними могут происходить различные опасные моменты в жизни", - рассказал бывший госслужащий.