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31 минуту назад

Экс-посол Украины назвал последователей Евангелической церкви Германии "служителями Иуды"

Газета.Ruиещё 1

Бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник подверг критике призыв Евангелической церкви Германии провести переговоры с Россией о прекращении украинского конфликта.

Бывший посол Украины назвал немецких евангелистов служителями Иуды
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В религиозном объединении заявили, что война не должна заменять политику, и попросили не пренебрегать переговорами, поскольку лишь за счет них можно достичь мира.

Мельник назвал последователей Евангелической церкви Германии «служителями Иуды», которые «предают» украинский народ. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

»Мартин Лютер перевернулся бы в гробу, если бы он видел потерю реальности и бессердечность сегодняшней — морально очень истощенной — Евангелической церкви Германии», — добавил Мельник.

Мельник не раз оказывался в центре внимания из-за своих провокационных заявлений. В частности, в июне в беседе с немецкими журналистами он сравнил националиста Степана Бандеру с Робин Гудом. Ранее в октябре дипломат назвал немецкого политика «бессовестной» после вопроса о вступлении сына в ВСУ.

В мае Мельник назвал канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой» из-за его отказа ехать в Киев после заявления украинских властей о нежелании принимать у себя президента Германии.

9 июля президент Украины Владимир Зеленский снял Мельника с должности посла в ФРГ.

В мире,Андрей Мельник,Олаф Шольц,Мартин Лютер,Владимир Зеленский,Степан Бандера,
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