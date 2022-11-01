Обзор иноСМИ: «Плохие новости для Америки» и преимущество Су-57 над F-22

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Спустя почти восемь месяцев украинский кризис перешел в режим автопилота, пишет экс-сотрудник Госдепа США, эксперт по нацбезопасности Хью Де Сантис в своей статье для The National Interest. По его мнению, речь идет о «смертельной схватке на истощение, от которой ни одна из сторон не может отступить».
Поражение от государства, независимость которого власти России считают фикцией, было бы «невыносимо унизительно», отмечает Де Сантис. США и их европейские союзники опосредованно участвуют в битве и не обращают внимания на опасность более масштабного и разрушительного конфликта, который нанесет ущерб их национальным интересам, а также глобальной стабильности.
Благодаря притоку западного оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому удается поддерживать боевой дух украинцев, при этом любая его попытка пойти на компромисс, скорее всего, столкнется с серьезным общественным сопротивлением. В долгосрочной перспективе непрекращающиеся поставки оружия на Украину - «плохие новости» для США, это истощает запасы оружия в западных странах, создавая риски для других непредвиденных обстоятельств - конфликта с Ираном или обороны Тайваня.
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к федеральному судье с просьбой наложить санкции на своего соперника на выборах, бывшего главу государства Дональда Трампа и его адвокатов за подачу якобы необоснованного иска против нее. Об этом сообщает Bloomberg.
В иске, поданном адвокатами Трампа в 2016 году, Клинтон обвинялась в сговоре с целью повлиять на итоги выборов. Теперь она хочет взыскать с команды Трампа 1,06 миллиона долларов в качестве судебных издержек и расходов, которые были понесены Клинтон, ее предвыборным штабом и несколькими другими ответчиками. Политик сочла иск Трампа «политическим трюком».
В октябре 2022 года инфляция в еврозоне составила рекордные 10,7 процента годовых, пишет польский портал Interia со ссылкой на предварительные данные Евростата. Аналитики ожидали чуть меньшего роста цен - на 10,3 процента.
По оценке Евростата, больше всего цены выросли в Эстонии (на 22,4 процента), Литве (22 процента) и Латвии (21,8 процента). Самая низкая инфляция зафиксирована во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,5 процента).
Российский модернизированный истребитель нового поколения Су-57М совершил первый полет 21 октября, пишет американский Military Watch Magazine. Установка на Су-57 двигателей «Сатурн-30» обеспечит истребителю «непревзойденные летно-технические характеристики и возможность крейсерского полета на скоростях, превышающих два Маха, а также снизит требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы, что повысит живучесть самолета».
Украинский кризис дает России новые возможности испытать Су-57 в бою - возможности, которых не было в программах США и Китая по созданию малозаметных истребителей. Это включает тестирование датчиков Су-57, использование его для подавления ПВО и в боях воздух-воздух на «экстремальных дистанциях». Одни только ударные операции, которые официальные источники подтверждали несколько раз, делают Су-57 единственным самолетом своего поколения, который выполнял такие задачи, при этом его американский аналог F-22 явно лишен каких-либо возможностей загоризонтного боя. Кроме того, ожидается, что Россия вложит значительные средства в превращение Су-57 в истребитель «поколения 5++» с технологиями шестого поколения.
Наряду с военной и финансовой помощью Украине главным оружием ЕС и США против России являются экономические санкции, пишет французский портал Causeur. Кульминация «большой санкционной игры» должна наступить в декабре, когда вступят в силу санкции, запрещающие покупку российской нефти.
Еще одна мера - введение потолка цен на российскую нефть. Россия вправе отказаться продавать нефть по заниженным ценам, но в теории, если ценовой предел установлен выше ее предельных издержек, у РФ будет стимул продолжать качать и продавать топливо. В противном случае однажды нефть будет некуда деть: емкости нефтяных хранилищ имеют пределы. Если Россия откажется от экспорта нефти, она не только потеряет один из источников дохода, но и будет вынуждена закрывать нефтяные скважины, работу которых трудно возобновить. Однако наказание русских отказом покупать их нефть также является самонаказанием, эта мера взвинтит нефтяные цены до уровней, которые европейские экономики (не говоря уже об остальных) не способны поддерживать, отмечает издание.