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«Плохие новости для Америки»

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Спустя почти восемь месяцев украинский кризис перешел в режим автопилота, пишет экс-сотрудник Госдепа США, эксперт по нацбезопасности Хью Де Сантис в своей статье для The National Interest. По его мнению, речь идет о «смертельной схватке на истощение, от которой ни одна из сторон не может отступить».

Поражение от государства, независимость которого власти России считают фикцией, было бы «невыносимо унизительно», отмечает Де Сантис. США и их европейские союзники опосредованно участвуют в битве и не обращают внимания на опасность более масштабного и разрушительного конфликта, который нанесет ущерб их национальным интересам, а также глобальной стабильности.

Благодаря притоку западного оружия президенту Украины Владимиру Зеленскому удается поддерживать боевой дух украинцев, при этом любая его попытка пойти на компромисс, скорее всего, столкнется с серьезным общественным сопротивлением. В долгосрочной перспективе непрекращающиеся поставки оружия на Украину - «плохие новости» для США, это истощает запасы оружия в западных странах, создавая риски для других непредвиденных обстоятельств - конфликта с Ираном или обороны Тайваня.

Хиллари Клинтон подала в суд на Трампа

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обратилась к федеральному судье с просьбой наложить санкции на своего соперника на выборах, бывшего главу государства Дональда Трампа и его адвокатов за подачу якобы необоснованного иска против нее. Об этом сообщает Bloomberg.

В иске, поданном адвокатами Трампа в 2016 году, Клинтон обвинялась в сговоре с целью повлиять на итоги выборов. Теперь она хочет взыскать с команды Трампа 1,06 миллиона долларов в качестве судебных издержек и расходов, которые были понесены Клинтон, ее предвыборным штабом и несколькими другими ответчиками. Политик сочла иск Трампа «политическим трюком».

«Инфляция в Европе бьет рекорды»

В октябре 2022 года инфляция в еврозоне составила рекордные 10,7 процента годовых, пишет польский портал Interia со ссылкой на предварительные данные Евростата. Аналитики ожидали чуть меньшего роста цен - на 10,3 процента.

По оценке Евростата, больше всего цены выросли в Эстонии (на 22,4 процента), Литве (22 процента) и Латвии (21,8 процента). Самая низкая инфляция зафиксирована во Франции (7,1 процента), Испании (7,3 процента) и на Мальте (7,5 процента).

Как Су-57 оставляет американские аналоги не у дел

Российский модернизированный истребитель нового поколения Су-57М совершил первый полет 21 октября, пишет американский Military Watch Magazine. Установка на Су-57 двигателей «Сатурн-30» обеспечит истребителю «непревзойденные летно-технические характеристики и возможность крейсерского полета на скоростях, превышающих два Маха, а также снизит требования к техническому обслуживанию и эксплуатационные расходы, что повысит живучесть самолета».

Украинский кризис дает России новые возможности испытать Су-57 в бою - возможности, которых не было в программах США и Китая по созданию малозаметных истребителей. Это включает тестирование датчиков Су-57, использование его для подавления ПВО и в боях воздух-воздух на «экстремальных дистанциях». Одни только ударные операции, которые официальные источники подтверждали несколько раз, делают Су-57 единственным самолетом своего поколения, который выполнял такие задачи, при этом его американский аналог F-22 явно лишен каких-либо возможностей загоризонтного боя. Кроме того, ожидается, что Россия вложит значительные средства в превращение Су-57 в истребитель «поколения 5++» с технологиями шестого поколения.

Украина и «большая санкционная игра»

Наряду с военной и финансовой помощью Украине главным оружием ЕС и США против России являются экономические санкции, пишет французский портал Causeur. Кульминация «большой санкционной игры» должна наступить в декабре, когда вступят в силу санкции, запрещающие покупку российской нефти.