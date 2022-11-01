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38 минут назад

Россиянка рассказала о детской жестокости в сирийском лагере для военнопленных

Lenta.ru

В лагере для военнопленных «Аль-Холь» на территории Сирии процветает детская жестокость. Об этом во вторник, 1 ноября, «Ленте.ру» рассказала находящаяся там россиянка Олеся Биченова.

Россиянка рассказала о детской жестокости в сирийском лагере для военнопленных
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Биченовой, все пленницы в «Аль-Холь» делятся на две группы: одни продолжают поддерживать идеи запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), а другие, как она, отказались им следовать.

«Детская жестокость в лагере очень распространена: дети террористок часто мучают животных. Недавно они камнями забили до смерти месячного щенка. Когда весной у меня родила собака, рано утром я нашла двух новорожденных щенков со вспоротыми животами. А нашу кошку как-то облили керосином и едва не сожгли», — рассказала Биченова.

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что не знает, почему так поступают дети сторонниц ИГ.

«В исламе ценится каждое живое существо, и даже муравья нельзя убить просто так. Но агрессии в нашем лагере много», — сказала она.

Ранее Олеся Биченова рассказала, что в лагере «Аль-Холь» регулярно происходят пожары. Полную версию интервью с ней можно прочитать здесь.

«Аль-Холь» официально является лагерем беженцев в районе сирийского города Эль-Хасака. Изначально он был рассчитан на 11 тысяч человек, но позже число людей в нем многократно увеличилось. В мае 2019 года РИА Новости сообщало, что там находятся 73 тысячи человек, 94 процента которых — женщины и дети. По официальным данным, к началу 2022 года в лагере все еще проживает около 56,5 тысячи человек. Однако ряд гуманитарных организаций считает эту цифру сильно заниженной.

В мире,Исламское государство,
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