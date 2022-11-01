Бедные в Британии лишились части продуктов из-за Украины

Бедным из Великобритании стали давать меньше продуктов. Это связано с ростом цен на фоне помощи Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на GB News.
По словам главы продовольственного банка Шарлотты Уайт, организация больше не может позволить давать то количество продуктов, которое было раньше. Так, в октябре стоимость растительного масла выросла на 65%, пасты на 60%, чая на 46%.
Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобританию ожидает сильный скачок цен на продукты из-за приостановления Россией «зерновой сделки». Цена почти всех хлебобулочных и макаронных изделий в стране выросла до двузначных цифр, а некоторые продукты подорожали на 63,6%.
Согласно последним данным «Индекса цен на продукты», цельнозерновой хлеб Hovis вырос с 1,05 фунта стерлингов за буханку в октябре 2021 года до 1,41 фунта стерлингов - около 100 рублей (на 34,3%) в октябре. В сентябре выяснилось, что цены на основные продукты питания, такие как молоко, масло, сыр, мясо и хлеб, в сентябре выросли на 42%.