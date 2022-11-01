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5 минут назад

Бедные в Британии лишились части продуктов из-за Украины

Елена Прошина

Бедным из Великобритании стали давать меньше продуктов. Это связано с ростом цен на фоне помощи Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на GB News.

Бедные в Британии лишились части продуктов из-за Украины
Фото: ТАССТАСС

По словам главы продовольственного банка Шарлотты Уайт, организация больше не может позволить давать то количество продуктов, которое было раньше. Так, в октябре стоимость растительного масла выросла на 65%, пасты на 60%, чая на 46%.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобританию ожидает сильный скачок цен на продукты из-за приостановления Россией «зерновой сделки». Цена почти всех хлебобулочных и макаронных изделий в стране выросла до двузначных цифр, а некоторые продукты подорожали на 63,6%.

Согласно последним данным «Индекса цен на продукты», цельнозерновой хлеб Hovis вырос с 1,05 фунта стерлингов за буханку в октябре 2021 года до 1,41 фунта стерлингов - около 100 рублей (на 34,3%) в октябре. В сентябре выяснилось, что цены на основные продукты питания, такие как молоко, масло, сыр, мясо и хлеб, в сентябре выросли на 42%.

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