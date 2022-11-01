Бедные в Британии лишились части продуктов из-за Украины

Бедным из Великобритании стали давать меньше продуктов. Это связано с ростом цен на фоне помощи Украине. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на GB News.

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По словам главы продовольственного банка Шарлотты Уайт, организация больше не может позволить давать то количество продуктов, которое было раньше. Так, в октябре стоимость растительного масла выросла на 65%, пасты на 60%, чая на 46%.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что Великобританию ожидает сильный скачок цен на продукты из-за приостановления Россией «зерновой сделки». Цена почти всех хлебобулочных и макаронных изделий в стране выросла до двузначных цифр, а некоторые продукты подорожали на 63,6%.