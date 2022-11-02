В Германии обвинили Шольца в расколе Евросоюза

Эксперт по вопросам прав человека фракции оппозиционного блока ХДС/ХСС в Бундестаге Михаэль Бранд выступил с обвинениями в адрес канцлера Германии Олафа Шольца из-за того, что, по его мнению, тот допускает раскол Европейского союза. Он считает, что Шольц слишком мягок по отношению к Пекину и периодически заискивает перед китайскими властями, сообщает Spiegel.

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«Олаф Шольц раскалывает ЕС, заискивая перед коммунистами в Китае. Мы испытали это непосредственно на переговорах на Тайване, речь идет о позиции Германии», — заявил Бранд.

По его мнению, сначала Шольц допустил ряд ошибок в ведении дел с российским президентом Владимиром Путиным, а теперь тоже самое повторяется по отношению к председателю КНР Си Цзиньпину. Бранд подчеркнул, что благодаря усилиям Шольца Германия становится все более зависимой от Пекина, назвав это стратегической ошибкой.