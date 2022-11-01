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15 минут назад

Здание британской контрразведки облили краской

Lenta.ru

Активисты британской организации Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть») в знак протеста облили оранжевой краской здание британской контрразведки MI5 и других ведомств. Об этом сообщает Sky News.

Здание британской контрразведки облили краской
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Акция протеста прошла в понедельник, 31 октября, в Лондоне. Кроме здания контрразведки участники движения облили краской здание министерства внутренних дел, Банка Англии, офисной здание The News Building. Активисты объяснили, что выбрали эти объекты, так как они поддерживают экономику, работающую на ископаемом топливе. Они выразили недовольство одобрением нефтегазовых проектов в стране.

На место прибыла полиция, часть протестующих задержали. Однако активисты успели объяснить свои действия.

«Мы не готовы оставаться в стороне и смотреть, как все, что мы любим, разрушается, люди голодают, а компании, работающие на ископаемом топливе, и богачи зарабатывают на наших страданиях», — заявили в Just Stop Oil.

Ранее активисты облили краской лондонские автосалоны брендов Bentley, Bugatti и Ferrari. Таким образом они хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата.

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